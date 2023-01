Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii nu vin cu vești bune pentru prima luna din noul an. Iarna se lasa așteptata in continuare, temperaturile din termometre aducand mai degraba a toamna tarzie. Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani. Saptamana 09.01.2023 – 16.01.2023…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, prognoza pe urmatoarele patru saptamani. Meteorologii anunta temperaturi peste cele normale atat in ianuarie, cat si in prima saptamana din februarie. Saptamana 09.01.2023 – 16.01.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea de Craciun și de Revelion. Meteorologii anunța ca de Craciun, la munte, temperaturile vor fi mai ridicate decat media acestei perioade. Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile centrale,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat vineri, 18 noiembrie, ca sunt așteptate ploi, dar și ninsori incepand cu noaptea de sambata spre duminica, iar zonele vizate sunt Moldova, nordul Carpaților Orientali și zona montana. Alerta meteo este valabila pentru perioada 18 noiembrie, ora 16.00-21…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo valabila pentru urmatoarele 4 saptamani. Meteorologii ne anunța ca vom avea o toamna frumoasa, temperaturile urmand a fi cele normale pentru aceasta perioada din an. In zonele inalte vom avea ninsori. Saptamana 14.11.2022 – 21.11.2022…

- Vremea se racește semnificativ in Romania: Prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat, marți, prognoza meteo pentru perioada 7 noiembrie – 5 decembrie 2022. Meteorologii anunța temperaturi normale pentru urmatoarele 4 saptamani. In primele zile…

- Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Ceea ce ni se spune ca in cele 4 saptamani care urmeaza ne vom bucura de temperaturi mai mari decat ar fi normal pentru perioada din an in care ne aflam. Nici ploile se pare ca nu ne vor deranja prea mult. Saptamana 24.10.2022…