Anunț ANM. Aproape toată țara se află sub coduri galben, portocaliu şi roşu de caniculă ANM anunța ca toata țara, cu excepția zonelor de litoral din Tulcea și Constanța, se afla sambata sub coduri galben, portocaliu și roșu de canicula. In județele Dolj, Olt, Teleorman și sudul județelor Valcea și Argeș, valul de caldura va fi persistent și intens, iar temperaturile vor fi deosebit de ridicate pentru a patra zi consecutiv. Avertizarile ANM pentru regiunile afectate Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de caldura și disconfort termic ridicat. ”Valul de caldura se va menține in Maramureș, nordul Crișanei, nordul Transilvaniei, dar se va extinde și in Moldova, estul Munteniei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

