- Vești proaste de la ANM. Incep ninsorile in mai multe zone ale țarii, odata ce un val polar va patrunde in Romania.Astfel, daca in acest weekend ne bucuram de temperaturi care ajung chiar și pana la 16 grade, de saptamana viitoare, iarna va fi mai geroasa decat credeam. In zonele din centrul continentului,…

- „Romania nu face excepție de la fenomenul incalzirii globale. In fiecare an vedem valori record care depașesc anii anteriori. Luna decembrie nu face excepție. Au fost inregistrate creșteri de valori in ultimii 3 ani. Este posibil sa inregistram un nou record in acest an. Exista posibilitatea ca fiecare…

- Ninsoarea, viscolul si ceata persistenta sunt principalele caracteristici climatice ale lunii decembrie, in timp ce valorile termice vor marca o scadere, in medie, cu 4 - 6 grade Celsius fata de ultima luna de toamna, conform datelor publicate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Meteorologii…

- Meteorologii de la Administratia Nationala de Meteorologie au publicat temperaturile atinse in principalele localitati din Romania, astazi, 31 octombrie 2022, ora 16.00. Exista si localitati, in sud vestul tarii, unde temperaturile erau la nivelul celor de iunie iulie.Conform portalului ANM, dupa cum…

- Octombrie este cea mai stabila luna de toamna, vremea mentinandu-se insorita pe parcursul mai multor zile, chiar daca noptile vor deveni tot mai reci si in majoritatea zonelor tarii va aparea fenomenul de bruma, se arata in caracterizarea climatica a lunii in curs, publicata de Administratia Nationala…

- Daca in ultima perioada am avut parte de temperaturi scazute și frig, iata ca acum revine vara in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment. Meteorologii anunța temperaturi de 29 de grade Celsius.

- Toamna iși face simțita prezența in Romania cu temperaturi mult mai scazute decat normalul perioadei. Vremea se va menține deosebit de rece in vestul, nordul și centrul țarii, iar in celelalte zone valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale, conform Administrației Naționale de Meteorologie…