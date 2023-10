Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Metorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii au emis avertizari de cod portocaliu și galben de vant in mai multe județe din Romania. Iata ce zone sunt vizate, dar și pana cand.

- O noua alerta meteo va intra in vigoare! Mai multe județe din țara vor fi sub avertizare de Cod galben de ploi, vijelii și grindina. Sunt așteptate ploi, insoțite de fenomene extreme. Cod galben de ploi, vijelii și grindina Meteorologii au emis o noua alerta meteo. Potrivit acestora, mai multe județe…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo cod galben de ploi, vijelii și grindina, care vizeaza mai multe județe ale țarii. Alerta de vreme rea este valabila in intervalul 23 septembrie, ora 18.00, 24 septembrie, ora 03.00.

- Specialiștii din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au facut un anunț de ultima ora! Doua avertizari, cod portocaliu și galben de inundații vizeaza 34 de județe din Romania. Care sunt zonele vizate, unde vor lovi puhoaiele, și pana cand vor ramane in vigoare atenționarile.

- Capitala si sapte judete din sudul si sud-estul tarii se afla marti sub Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat, iar in alte 28 de judete este in vigoare o avertizare Cod galben de canicula.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a revenit cu un nou avertisment pentru oameni. Au fost emise un cod galben și un cod portocaliu de furtuma și grindina, valabile pentru mai multe localitați din Romanoa. Vremea va fi, din nou, instabila, iar mai multe județe vor fi afectate.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de vant si instabilitate atmosferica, valabila joi, in intervalul orar 2:00 - 10:00, in 14 judete din sudul si sud-estul tarii, si in Capitala. CITESTE SI Tranzacția anului in Romania: Jumbo a cumparat un intreg mall din București…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii au emis o avertizare de cod galben de canicula și disconfort termic. 25 de județe din Romania sunt vizate. Ce temperaturi vor inregistra termometrele.