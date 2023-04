Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis o noua avertizare cod galben, valabila pentru mai multe județe. Meteorologii au anunțat ca in urmatoarele zile, sunt așteptate ploi și intensificari ale vantului. ANM a mai spus ca aria precipitațiilor se va restrange abia de miercuri incolo.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț de ultim moment. Nu am scapat nici astazi de vremea rea care a pus stapanire pe majoritatea zonelor din țara inca de zilele trecute. Meteorologii au avertizat ca cinci județe din Romania se afla, in aceste momente, sub Cod galben de…

- COD GALBEN - Potrivit ANM, in intervalul de valabilitate: 03 aprilie, ora 23 – 05 aprilie, ora 10 sunt vizate: cantitați insemnate de precipitații, ninsori și intensificari ale vantului, vreme deosebit de rece (zonele conform harta). Meteorologii spun ca in aceasta perioada vremea va fi deosebit de…

- Avertisment ANM de ultima ora! Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizarare de Cod galben, in urma cu puțin timp. Specialiștii au semnalat intensificari ale vantului care vor depași la rafala 55...60 km/h. Care sunt zonele vizate de acest anunț și cat este valabil.

- Avertisment ANM de ultima ora! In urma cu puțin timp, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o noua atentionare de Cod galben de intensificari ale vantului. Avertizarea este valabila pana la ora 15. Ce zone sunt vizate de aceasta alerta meteo?

- Avertizare imediata COD GALBEN de intensificari ale vantului, in Alba: Localitațile vizate Avertizare imediata COD GALBEN de intensificari ale vantului, in Alba: Localitațile vizate Meteorologii AMN au emis miercuri, 8 martie, o avertizare de tip nowcasting cod galben de vant puternic, pentru județul…

- Meteorologii au emis noi avertizari cod galben de ceața și polei, valabile pentru mai multe județe. Șoferii sunt sfatuiți sa fie atenți la drum, pentru ca vizibilitatea poate sa scada sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri și se poate forma poleiul.