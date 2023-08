Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica o avertizare Cod portocaliu de vijelii si grindina valabila pana luni dimineata la ora 10:00 in zonele montane, in vestul Transilvaniei si in nord-vestul Moldovei.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, azi, trei avertizari cod galben de vreme severa. Astfel, de la ora 15 pana joi dimineața este valabila o alerta de ploi torențiale, grindina și vijelii și ploi torențiale in 18 județe. De asemenea, au fost emise și doua avertizari cod galben de canicula,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizari de cod galben, respectiv portocaliu de instabilitate atmosferica, averse torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina valabile de astazi, 5 iulie, ora 12:00 pana la data de 6 iulie, ora 02:00. Conform unui comunicat de presa pus la dispozitie…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat avertizarile cod galben și portocaliu de vreme severa. de Astfel, in majoritatea zonelor țarii, sunt anunțate ploi, vijelii si grindina, pana luni dimineața. In cea mai mare parte a țarii, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, fiind…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, doua atenționari de vreme severa, dupa cum urmeaza: COD GALBEN Interval de valabilitate: 23 iunie, ora 19 – 24 iunie, ora 10 In intervalul menționat, in vestul, nord-vestul și local in centrul țarii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a noi avertizari cod galben și portocaliu de vreme severa. Clujul intra diseara sub codul galben de vrema severa.De la ora 19.00, intra in vigoare un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabil pana sambata, la ora 10.00. In intervalul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza joi ca mai multe județe din vestul a țarii intra sub cod galben de vreme rea pana vineri seara. Sunt așteptate averse torențiale, vijelii, descarcari electrice dar și caderi de grindina.

- Aproape toata țara intra de la 12 sub cod galben de vreme severa. Ploi torențiale, grindina și vijelii pana la noapte. Administrația Naționala de Meteorologie a extins avertizarea cod galben de ploi torențiale, grindina și vijelii in aproape toata țara, mai precis 34 de județe și București.