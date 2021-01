Politia din Moscova a atentionat vineri ca orice manifestatie ilegala ”va fi reprimata”, cu o zi inainte de manifestatiile neautorizate anuntate in Rusia pentru sustinerea opozantului Aleksei Navalnii, plasat in arest, si pe care Kremlinul le-a calificat drept ilegale, potrivit AFP. Echipa opozantului rus Aleksei Navalnii, plasat in arest cel putin pana la 15 februarie si vizat de multiple proceduri judiciare, a lansat un apel la proteste pentru sambata, in 65 de orase ruse, pentru a cere eliberarea opozantului. Acum politia Moscovei anunta ca va reprima orice manifestatii pro-Navalnii, calificate…