- Rata inflatiei, indicatorul care arata cat de mult cresc preturile, va stagna la 15% „o perioada de timp”, iar indicele IRCC, ales de unii romani ca alternativa la creșterea ROBOR, va depași 5% pana la finalul acestui an, a declarat Dan Suciu, purtatorul de cuvant al BNR, sambata, 13 august, la Antena…

- Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, a explicat sambata, la Antena3, cu cat ar putea sa creasca ratele in perioada urmatoare și daca sa ne așteptam la noi creșteri ale dobanzii-cheie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a coborat miercuri la 8,06% pe an, de la 8,14% pe an, marti, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei. Scaderea indicelui vine la o zi dupa ce guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a atras…

- Indicele ROBOR la 3 luni a avut o creștere importanta la acest sfarșit de saptamana. Acesta a urcat vineri la cea mai mare valoare din februarie 2010. Indicele ROBOR la trei luni a atins cea mai mare valoare din mai 2010. Și ROBOR la 6 luni a ajuns la cel mai ridicat nivel din februarie 2010. ROBOR la…

- ROBOR la trei luni a crescut la 7,18%, fata de 7,16%, fata de nivelul din sedinta precedenta si a ajuns la cea mai ridicata valoare din ultimii 15 ani. O cotatie similara, de 7,17%, nu a mai fost inregistrata din 16 august 2007. La inceputul anului indicele era 3,02%, iar in martie, indicele era cotat…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut luni la 6,87% de la 6,79%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR, citate de Antena3. O cotatie similara, de 6,86%, nu a mai fost inregistrata din 9 iunie 2010. La inceputul…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri la 6,01% pe an, de la 5,99% pe an, joi, un nivel mai ridicat, 6,03% pe an, fiind inregistrat in data de 4 ianuarie 2013, conform informatiilor publicate

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri la 5,90% pe an, de la 5,83% pe an in sedinta precedenta, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Un nivel mai ridicat a fost inregistrat…