Anunț al MAI pentru șoferi „De astazi, amenzile contravenționale pot fi platite la jumatate din minimul prevazut de actul normativ, in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal (in loc de 48 de ore). Cu alte cuvinte, daca agentul constatator va aplica o amenda de 200 de lei, iar minimul prevazut de lege este 100 de lei, dumneavoastra veți putea achita in termen de 15 zile calendaristice doar 50 de lei. Și tot de astazi, amenzile nu mai pot fi achitate direct la polițist… eliminam, astfel, orice schimb de bani intre cetațean și polițist!”, se arata intr-o postare… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

