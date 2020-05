Anunt al Federatiei Romane de Fotbal despre Liga a 3-a, Liga a 4-a, futsal si fotbal feminin

Stiri pe aceeasi tema

- Liga a III-a nu se va mai relua! Decizia a fost anunțata, astazi, Federația Romana de Fotbal (FRF). ”Prin hotararea Comitetului de Urgența FRF din 11 mai 2020, campionatul Ligii a III-a nu va mai fi reluat pentru partidele ramase de disputat in sezonul 2019-2020. Avand in vedere recomandarile facute…

- Referitor la posibilitatea existentei unor blocaje la nivelul decizional al Federatiei Romane de Fotbal ca urmare a faptului ca dl. Gino lorgules-cu, prim-vicepresedintele FRF si membru al Comitetului de Urgenta al FRF, nu a putut reveni in tara din cauza pandemiei COVID-19, facem urmatoarele precizari:…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) solicita Federatiei Romane de Fotbal, intr-o adresa trimisa, marti, presedintelui Razvan Burleanu, sa stabileasca urgent impreuna cu autoritatile o data ferma pentru reluarea antrenamentelor si a programului competitional al Ligii I dupa incheierea starii de urgenta…

- Liga 1 de fotbal din Romania ar putea fi reluata pe 16 mai, dupa ce competiția a fost suspendata din cauza pandemiei de coronavirus.Data de 16 mai 2020 pentru reluarea Ligii 1 a fost avansata, miercuri, de catre Emilian Hulubei, presedintele Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania…

- Clubul Universitatea Craiova a decis sa-si suspende activitatea începând de sâmbata pâna pe 21 aprilie, data la care intentioneaza sa efectueze un cantonament pentru a pregati finalul de Play-Off sau noul sezon competitional, în functie de deciziile ce se vor lua la nivel…

- Avand in vedere pericolul epidemiologic pe care l reprezinta virusul COVID 19 si luand in considerare deciziile luate in ultimele zile de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, Federatia Romana de Fotbal a decis, ieri, sa suspende toate competitiile, masculin si feminin, precum…

- Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal a dispus devansarea partidelor din etapa 4-a play-off-ului Ligii I, pentru ca echipa nationala sa pregateasca semifinala play-off-ului pentru EURO 2020, cu Islanda, din 26 martie potivit Agerpres. Etapa a 4-a din play-off-ul Ligii I se va disputa…