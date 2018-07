Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii Agenției Naționale pentru Sanatate Publica (ANSP) atenționeaza ca in perioada calda a anului, de rand cu bolile diareice acute, frecvent se inregistreaza o boala comuna oamenilor și animalelor, in special la rozatoare, numita leptospiroza.

- Avand in vedere evolutia focarelor de Pesta Porcina Africana (PPA) in Romania, in judetele Satu Mare si Tulcea, va comunicam ca, in calitate de proprietari de porci aveti obligatia sa detineti animale identificate, inregistrate in Baza Nationala de Date astfel incat sa se asigure trasabilitatea.

- Pesta Porcina Africana este o boala virala a porcinelor domestice si salbatice, cu evolutie rapida si mortalitate de pana la 100% pentru porcii care se imbolnavesc. In țara, in mai multe județe au fost depistate focare de Pesta Porcina. La Satu Mare, limita cu județul Bihor, au fost identificate 4 focare,…

- Pesta Porcina Africana este o boala virala a porcinelor domestice si salbatice, cu evolutie rapida si mortalitate de pana la 100% pentru porcii care se imbolnavesc. Virusul acestei boli nu se transmite la om și nu afecteaza omul. Dar in cazul animalelor, pentru aceasta boala nu exista vaccin, nici tratament,…

- Pesta Porcina Africana este o boala virala a porcinelor domestice si salbatice, cu evolutie rapida si mortalitate de pana la 100% pentru porcii care se imbolnavesc. Virusul acestei boli nu se transmite la om si nu afecteaza omul. Pentru aceasta boala nu exista vaccin, nici tratament. Singurele metode…

- Autoritațile din Braila sunt in alerta. A fost confirmat un focar de pesta porcina africana in Insula Mare a Brailei. Boala a fost confirmata intr-o crescatorie de porci, intr-o zona relativ izolata, mai exact la aproximativ 20 de kilometri de cea mai apropiata localitate din judetul Braila si la cinci…

- Trei sancțiuni contravenționale de peste 20 de mii de lei au aplicat inspectorii Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara. In decursul unei luni, au fost efectuate mai multe controale și identificate o serie de nereguli. “In urma controalelor efectuate in domeniul…