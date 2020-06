In urma rezultatelor obținute la finalul sezonului competițional 2019-2020 de echipele de handbal din cadrul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare – clasarea pe locul 3 in Liga Florilor, respectiv Liga Zimbrilor, ambele grupari și-au asigurat participarea in ediția 2020-2021 a cupelor europene. Echipa feminina a clubului nostru va juca in European Handball League (a doua competiție din punct de vedere valoric organizata de EHF), probabil direct in faza grupelor, datorita locului 3 ocupat in clasamentul Ligii Naționale și al faptului ca Romania se afla pe locul 3 in clasamentul pe națiuni in sezonul…