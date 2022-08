Anumite regiuni s-ar putea separa de Rusia?

Fostul deputat rus Ilia Ponomariov, in prezent analist international, considera ca, in viitor, unele regiuni rusești s-ar putea separa de Federația Rusa, iar statul rus va inceta sa mai existe. In opinia lui Ponomariov, teritoriile Caucazului de Nord (Cecenia si Daghestan) ar putea fi primele care se vor separa de Rusia. „Exista sentimente separatiste serioase in Tatarstan. Problema este ca e inconjurat de alte teritorii ale Rusiei, iar independența sa este posibila doar in urma prabușirii complete a statului”, a spus analistul, intr-un interviu pentru 24 Kanal. Ilia Ponomariov nu crede, insa,…