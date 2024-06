Anulări de zboruri la două terminale de pe aeroportul Manchester, după o pană de curent Toate zborurile de la Terminalele 1 si 2 ale aeroportului din Manchester, nord-vestul Angliei, au fost anulate duminica din cauza unei intreruperi majore de curent, au anuntat autoritatile aeroportuare intr-un comunicat, relateaza Sky News și News.ro.Pana uriașa de curent a facut ca mii de pasageri sa aiba fie zborul anulat, fie intarziat. Pasagerii care urmau sa calatoreasca de la Terminalele 1 si 2 au fost sfatuiti nu se prezinte la aeroport, ci sa contacteze companiile aeriene pentru informatii actualizate.De asemenea, aeroportul a precizat, intr-un comunicat, ca pasagerii care urmau sa zboare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

