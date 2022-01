Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – 12 infracțiuni constatate și 651 de amenzi aplicate de polițiștii carașeni, in șapte zile! Intre 17 și 23 ianuarie, polițiștii au acționat, in județ, in vederea prevenirii și combaterii principalelor cauze ale accidentelor rutiere. Conform unui comunicat al Inspectoratului de Poliție…

- Ȋnceputul de an se anunta a fi unul promitator pentru Ela Craciun, prezentatoarea si realizatoarea emisiunii tv ,,Numai de bine”, care s-a decis ca imediat dupa Craciun sa mearga intr-o aventuroasa vacanta in Egipt, alaturi de prieteni si familie. Chiar daca entuziasmul tuturor a fost la cote maxime,…

- Situație neașteptata in Romania! Elevii au luat la cunoștința vești incredibile. Aceștia nu mai au parte de vacanța intre semestre cu care erau obișnuiți. Care sunt informațiile oficiale despre aceasta situație? Elevii din Romania nu mai au vacanța intre semestre Situație fara precedent pentru elevii…

- Situatie scandaloasa la gradinita de pe strada Caransebesului. Bulibasa tiganilor contesta hotararea consilierilor locali prin care gradinita reintra in posesia unui teren dat in concesiune in 2003. Bulibasa cere anularea hotararii afirmand ca Gradinita P.N.1 nu are nevoie de lucrari de reabilitare…

- 130.000 de cetațeni au semnat, recent, o petiție denumita ,,Extinderea vacanței de iarna pana in 9 ianuarie 2022 pentru toți elevii”, ce vrea sa obțina o vacanța de iarna prelungita pentru toți școlarii și elevii din Romania. Cum suna petiția respectiva, ce pretenții ar avea parinții școlarilor și ce…

- Ocupat probabil sa guste din bunatațile pregatite la Muzeul Satului la ”Craciun in Maramureș”, prezidentul galbejit al Consiliului Județean Maramureș a ieșit public cu prima declarație legata de anularea zborului Londra-Baia Mare, la ore bune dupa ce acesta ar fi trebuit sa aiba loc. „Anularea primei…

- Cuza a scos la iveala unul dintre cele mai dureroase episoade din viața sa, iar fara ocolișuri, in competiția Asia Express, concurentul a povestit pe indetele un moment care ii va ramane in minte toata viața. Mai exact, cu lacrimi in ochi, artistul și-a adus aminte de un moment din perioada liceului,…

- Israelul a fost prima țara care a ajuns la imunitatea colectiva, pentru ca marea majoritate a populației s-a vaccinat. Ce se intampla cu turiștii care vor sa mearga in Israel La scurt timp dupa asta, cazurile de covid-19 au inceput sa creasca alarmant. Acum, țara a luat o noua decizie. Hotararea controversata…