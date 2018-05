Stiri pe aceeasi tema

- Phenianul nu a raspuns in ultimele zile la intrebarile Washingtonului legate de pregatirile logistice pentru summitul de la 12 iunie, a declarat joi secretarul de stat american Mike Pompeo, dupa ce presedintele...

- A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1— The White House (@WhiteHouse) May 24, 2018 Coreea de Nord a amenintat din nou, joi dimineața, ca ar putea anula întâlnirea…

- CHIȘINAU, 17 mai — Sputnik. SUA i-au cerut Coreei de Nord sa expedieze o serie de focoase nucleare și rachete balistice intercontinentale în afara țarii în decursul unei jumatați de an, potrivit ziarului japonez Asahi Shimbun. © REUTERS / Korea Summit Press Pool/Pool via ReutersIn…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca pregatirile in vederea summitului sau cu liderul nord-coreean Kim Jong Un isi continua cursul si a dat asigurari ca acesta va ramane la putere daca va renunta la arma nucleara, relateaza AFP, conform news.ro.”Nimic nu s-a schimbat in privinta…

- Coreea de Sud vrea sa medieze neintelegerile intre Statele Unite si Coreea de Nord, inainte de intalnirea presedintelui american Donald Trump cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, care e planificata sa aiba loc pe 12 iunie in Singapore, relateaza site-ul agentiei Reuters. Phenianul a amenintat…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca inca nu este clar daca summitul planificat cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un va avea totusi loc si a spus ca va continua sa insiste pe denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza Reuters. 'Vom vedea', le-a spus Trump ziaristilor…

- Coreea de Nord afirma ca ar putea sa reexamineze organizarea unui summit cu Statele Unite, daca Washingtonul continua sa insiste unilateral ca Phenianul sa renunte la programul nuclear, scria miercuri presa de stat nord-coreeana, relateaza Reuters citat de News.ro. Soarta summitului intre liderul nord-coreean…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca are mari sperante ca va "realiza ceva foarte semnificativ" la summitul cu liderul nord-coreean, programat sa aiba loc luna viitoare la Singapore, informeaza agentia de stiri Reuters.