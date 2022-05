MET GALA 2022 | Iată look-urile de pe covorul roșu

După ce a suferit mai multe amânări din cauza pandemiei de coronavirus, Met Gala 2022 a avut loc pe 2 mai, la Metropolitan Museum of Art din New York. Numiți-o petrecerea anului, spuneți-i Oscarurile de pe Coasta de Est, spuneți-i cea mai mare noapte a modei. Oricum ai cataloga-o, Gala... The post… [citeste mai departe]