Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia neguvernamentala Amnesty International a anuntat, miercuri, ca ii retrage opozantului rus Alexei Navalnii calificativul de 'prizonier de constiinta' pe care i-l atribuise in luna ianuarie, din cauza unor afirmatii din trecut in care instiga la ura, dar cere in continuare eliberarea sa si…

- Vladimir Putin a acuzat tarile occidentale ca se folosesc de opozantul Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, ca parte a “politicii lor de izolare” a Rusiei, transmite duminica AFP . “Oponentii nostri sau adversarii nostri potentiali (…) au contat intotdeauna pe persoane ambitioase, insetate de putere,…

- La cateva saptamani dupa ce Alexei Navalnii a dezvaluit imagini și informații despre proprietatea de lux de la malul Marii Negre care i-ar aparține lui Vladimir Putin, televiziunea de stat din Rusia a ieșit la contraatac. A prezentat un material despre casa in care principalul opozant al liderului de…

- Autoritatea penitenciarelor din Rusia a lansat luna aceasta licitații pentru achiziționarea a sute de pistoale taser cu electroșoc, grenade de fum și echipamente de protecție, conform documentelor de achiziții de stat, relateaza Reuters. Comenzile vin dupa proteste în masa în spirijinul…

- Presedintele Vladimir Putin va raspunde in acelasi sens daca noua administratie a Statelor Unite va arata o disponibilitate de a discuta, a declarat, duminica, un purtator de cuvant al Kremlinului, care a acuzat in acelasi timp Washingtonul de amestec in protestele care au avut loc sambata in sprijinul…

- Opozantul Kremlinului, Alexei Navalnii, este așteptat sa ajunga duminica in Rusia. El se intoarce din Germania dupa ce a fost otravit vara trecuta in propria țara. In ciuda dorintei exprimate de autoritatile ruse de a-l aresta si posibil de a-l condamna la multi ani de inchisoare, acesta revine in țara,…

- Agenția penitenciarelor din Rusia a anunțat joi ca este „obligata” sa îl rețina pe politicianul de opoziție Alexei Navalnîi care a afirmat saptamâna aceasta ca intenționeaza sa se întoarca la Moscova duminica, relateaza Moscow Times.Navalnîi se afla…

- Campania de vaccinare impotriva noului coronavirus din Germania a avut parte de intarzieri in mai multe orașe, duminica, dupa ce monitorizarea temperaturii a indicat ca aproximativ 1000 de doze de vaccin care a fost realizat de catre BioNTech și Pfizer s-ar putea sa nu fi fost ținute chiar la temperatura…