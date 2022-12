Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Rusa ar avea in plan sa invadeze și Republica Moldova a spus directorul Serviciului de Informatii si Securitate, Alexandru Musteața, intr-un interviu la TVR Moldova, iar acest lucru ar putea sa aiba loc chiar la inceputul anului 2023, a completat directorul SIS Moldova.

- Federatia Rusa ar avea in plan sa invadeze si Republica Moldova la inceputul anului 2023, iar punerea in aplicare a scenariului depinde de evolutiile razboiului din Ucraina. Asta susține directorul Serviciului de Informatii si Securitate, Alexandru Musteața, intr-un interviu pentru TVR Moldova.

- Spionii ruși, veniți in Republica Moldova pe cale diplomatica, nu ar trebui sa fie admiși pe teritoriul țarii noastre, iar cei care se afla acum aici și lucreaza impotriva Republicii Moldova ar urma sa fie expulzați, a declarat miercuri seara, Maia Sandu, in cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova. Maia…

- Serviciul de Informații și Securitate (SIS) cunoaște „o buna parte” din agenții de influența ai Rusiei responsabili de razboiul hibrid care se desfașoara in Republica Moldova, a declarat directorul instituției, Alexandru Musteața, in cadrul unui interviu. Șeful SIS susține ca intensitatea razboiului…

- Rusia are foarte mulți agenți de influența in Republica Moldova, a recunoscut Alexandru Musteața, directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinau. Oficialul SIS a facut aceasta precizare intr-un interviu pentru Radio Chișinau. „Federația Rusa nu are nevoie de un razboi convențional…

- Continuarea bombardamentelor masive ale Rusiei impotriva infrastructurii energetice a Ucrainei reprezinta un risc major la adresa securitatii Republicii Moldova. Potrivit directorului Serviciului de Informatii si Securitate, Alexandru Mustetea, efectul in lant al acestor atacuri va consta in noi deconectari…

- Ne-am putea aștepta la o creștere a numarului de cetațeni ruși care vin in Republica Moldova și totodata, mai mulți moldoveni stabiliți in Rusia ar putea reveni in țara. O spune directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața, potrivit caruia exista aceasta posibilitate, in contextul…