Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) spera ca, in anul 2023, aceste doua epidemii sa nu mai fie urgențe de sanatate publica la nivel global și ca amble boli iși vor finaliza faza cea mai periculoasa. Directorul general al OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat ca una din principale invațaminte ale pandemiei de Covid-19 este ca țarile trebuie sa reacționeze rapid in caz de epidemii neașteptate. In legatura cu Covid-19, el a declarat ca, in prezent, numarul deceselor inregistrate saptamanal reprezinta aproximativ o cincime din ceea ce se raporta in urma cu un an. Saptamana trecuta, mai…