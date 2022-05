Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Primariei Municipiului Targu Mureș a semnat marți, 24 mai, un acord de parteneriat cu comunele invecinate, prin care se va depune o licitație comuna pentru achiziționarea de autobuze electrice. "Impreuna cu primarii comunelor invecinate, am semnat un acord de parteneriat prin care vom licita…

- Primarul municipiului Sighișoara, Iulian Sirbu, a anunțat joi, 19 mai, ca instituția pe care o conduce a depus o cerere de finanțare pentru achiziționarea a opt autobuze electrice, prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). "De asemenea, proiectul presupune și amplasarea, in municipiul…

- Primaria Miercurea-Ciuc, impreuna cu mai multe comune invecinate, va solicita o finantare de 24 de milioane de lei din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru zece autobuze electrice si statiile de incarcare ale acestora, care sa deserveasca zona metropolitana. Potrivit unui comunicat…

- Trasportul public din orașul Gura Humorului va fi asigurat in curand cu autobuze electrice. Primele autobuze au sosit deja și au intrat in probe pe traseu. Acestea au fost achizitionate de Primarie in cadrul proiectului cu fonduri UE: „Creșterea mobilitații urbane și reducerea emisiilor de GES in orașul…

- Cei mai buni jucatori de teqball din lume se intrec, in acest sfarșit de saptamana, la Tg.Mureș, in cadrul celei de-a doua etape a circuitului European Teqball Tour. Competiția a inceput vineri, cu primele trei runde ale probei de dublu masculin, iar sambata sunt programate intrecerile din primele faze…

- Sibienii vor putea circula, incepand de duminica, cu 40 de autobuze ecologice, pe traseele 1, 2, 10, 11 si 14, a anuntat administratia locala, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Primele autobuze electrice, care vor circula in muncipiul Buzau, au fost receptionate de operatorul Trans Bus. Este vorba despre un numar de opt vehicule dintre cele 13 achizitionate cu fonduri europene.

