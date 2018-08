Stiri pe aceeasi tema

- Autobuzele vor circula la Predeal, Sacele, Rasnov, Codlea, dar si pana la Prejmer. Cursele vor incepe la 1 iulie 2019. Astazi se semneaza si contractul pentru achizitia de 105 autobuze noi.

- Bilantul provizoriu dupa inundatiile din weekend scoate in evidenta o statistica sumbra nu doar din punct de vedere al dezastrului ramas dupa natura dezlantuita ci si din punct de vedere al cantitatilor de precipitatii inregistrate in cateva zile. Potrivit ISU si SEGA Brasov in zona Babarunca din…

- 30 de copii si adulti defavorizati, din Brasov, care se afla in evidenta Asociatiei „Aici pentru Tine” au avut parte, dupa terminarea scolii, de o vacanta de vis la mare. Pentru cei mai multi dintre ei a fost prima intalnire cu marea si chiar prima vacanta, deoarece majoritatea fac parte…

- Medicul care a strans bani pentru barbatul batut crunt, in 31 martie, pe scarile unui pasaj din Brasov, il intreaba, intr-o postare pe Facebook, pe Liviu Dragnea, cand are de gand sa ceara scuze „pacienților tratați in jeg, cu bacterii, cu tratamente improvizate si cu aparate vechi”.„Domnu’…

- Retailerul de mobila IKEA va deschide, in prima jumatate a lunii iulie, primele doua puncte de colectare a comenzilor online din Romania, Brașov și Timișoara, a anunțat compania. Un al treilea punct de colectare IKEA, la Cluj-Napoca, este în curs de dezvoltare și va fi deschis la sfârșitul…

- Copiii cu dereglari metabolice și cu malnutriție vor fi tratati in conditii mai bune. Secția de pediatrie din cadrul Spitalului "Emilian Coțaga" a fost inaugurata, dupa renovare. Spatiul a fost dotat cu echipament modern și mobilier nou.

- O politista in varsta de 36 de ani, din Brasov, a fost ranita, duminica, in urma unui accident provocat de un sofer care a nu a acordat prioritate autospecialei Politiei aflata in misiune. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție, Gabriela Dinu, o autospeciala din cadrul…