Cresterea economica a Romaniei va scadea anul viitor. Euro va sari de 5 lei, se arata in analiza bancii UniCredit realizata pentru opt state UE, noteaza newsweek.ro . „Ne așteptam ca economia sa creasca cu 2,4% in 2024 și cu 1,3% in 2025, guvernul urmand sa inaspreasca politica fiscala doar dupa alegerile din acest an”, spune UniCredit. Cererea interna va impulsiona creșterea in acest an, exporturile urmand sa joace un rol mai important in 2025, conform bancii. „Ne așteptam inflația sa nu atinga ținta in anii 2024-25, BNR urmand sa reduca ratele la 6,5%, in 2024, daca le va reduce, din cauza riscurilor…