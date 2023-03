Stiri pe aceeasi tema

- Permisele auto vor fi și in format digital. Modificarea de la Bruxelles, in contextul in care sunt tot mai multe accidente rutiere pe drumurile din Uniunea Europeana, soldate cu decese. In acest context, executivul comunitar vrea sa schimbe strategia și sa fie cat mai puține accidente. Desigur, nu doar…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri propuneri de modernizare a normelor privind permisele de conducere, inclusiv introducerea unui permis de conducere digital valabil in intreaga UE, precum si noi dispozitii pentru a facilita aplicarea normelor de circulatie la nivel transfrontalier, se arata intr-un…

- Deputații AUR din Comisia juridica, de disciplina si imunitati a Camerei Deputaților au votat marți impotriva unui proiect de lege privind protejarea victimelor traficului de persoane. Deputatul AUR Georgel Badiu a spus in ședința ca proiectul inițiat de 41 de parlamentari USR, inclusiv doi deputați…

- Payton Gendron, un tanar in varsta de 19 ani care a ucis 10 persoane intr-un atac mortal motivat rasial la un supermarket din Buffalo, New York, anul trecut, a fost condamnat la inchisoare pe viața in cadrul unei audieri dramatice. Inainte de pronunțarea sentinței, un membru al familiei s-a repezit…

- Polițiștii Secțiilor de Poliție Rurala Sarasau și Bogdan Voda au identificat doua persoane aflate la volan cu permisele anulate și suspendate! Ieri, polițiștii Secțiilor de Poliție Rurala Sarasau și Bogdan Voda au depistat in trafic pe D.N. 19 și pe D.J. 186 doua autoturisme, la volan aflandu-se un…

- Doua persoane și-au pierdut viața in incendii in ultimele 24 de ore, informeaza Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI. Primul caz a avut loc miercuri, 11 ianuarie in orașul Nisporeni, iar al doilea in aceași zi in orașul Hincești.

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Suceava va avea activitați de lucru cu publicul inclusiv in zilele de sambata, incepand din data de 7 ianuarie a.c., exclusiv pentru preschimbarea permiselor de conducere auto cu termen de expirare decembrie 2022- ...

- 38 de accidente rutiere soldate cu victime omenești au avut loc in Teleorman in primele 10 luni ale anului. In evenimentele de circulație care au avut loc pe drumurile din Teleorman au murit 33 de persoane, 13 au fost ranite grav și 21 ranite ușor. Cauzele acestor evenimente sunt, de obicei, viteza…