Pe 10 Martie 2017, mincinoasa Gabriela Firea anunța ca Papa va vizita Romania: „Astept cu emotie si bucurie aceasta vizita in Romania si la Bucuresti a Suveranului Pontif. Ne dorim sa fie un eveniment memorabil, asa cum a fost si vizita din 1999 a Papei Ioan Paul al II lea in Romania", spunea Primarul General […] Anul trecut il aducea Firea pe Papa Francisc in Romania, acum Dancila. Vaticanul dezminte vizita!