- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, joi, ca numarul de ore la clasa pregatitoare din anul școlar 2020-2021 se va reduce, iar pentru restul elevilor, reducerea numarului de ore se va realiza pana in anul 2026. „Aseara a fost aprobata in sedinta de Guvern o Ordonanta de urgenta prin care am…

- Noul an școlar vine cu numeroase modificari. Majoritatea din cauza pandemiei de coronavirus. Unele modificari, cel puțin pe plan local, vin și din cauza ca șase unitați de invațamant sunt in reabilitare. ”Cel mai probabil toate școlile din oraș vor avea cursuri și de dimineața și de dupamasa” a declarat…

- Ministrul Tineretului si Sporturilor, Ionut Stroe, a anuntat marti, la Galati, ca elevii vor face mai multe ore de sport. Stroe a spus ca unele ore de sport se vor desfasura online din cauza epidemiei, informeaza Mediafax.Ministrul Tineretului si Sporturilor, Ionut Stroe, a anuntat marti,…

- Noul an școlar va fi altfel, școlile vor putea decide, in funcție de riscul infectarii cu COVID-19, daca aduc toți elevii in clase sau fac școala online. Profesorul Florin Colceag, supranumit “antrenorul de genii”, explica in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX ce inseamna pentru elevii obișnuiți cu educația…

- AN SCOLAR 2020-2021. Intrebat, luni, la Digi 24, care este principala preocupare in cazul redeschiderii școlilor, Rafila a spus ca e nevoie de o gandire la nivel național, dar aplicabilitatea trebuie sa fie individualizata la fiecare unitate de invațamant. „Este un proces complex și redeschiderea…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat ca exista trei scenarii privind inceperea anului scolar, insa cel mai probabil se va merge pe cel hibrid. Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, sustine ca simularile pentru anul școlar care va incepe la 14 septembrie ar trebui…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca a fost constituit un grup interministerial in care au fost pregatite mai multe scenarii pentru deschiderea scolilor, in toamna, dar considera necesara reducerea numarului de elevi dintr-o clasa. Totodata, acesta a mai precizat ca pana in prezent nu poate da un raspuns…

- INSP vine cu propuneri pentru desfașurarea in siguranța a viitorului an școlar. Cursurile ar dura 30 de minute, iar in clase vor fi cate 15 elevi. Articolul Imaginea viitorului an școlar. 15 elevi in clasa, cursuri de 30 de minute apare prima data in Someșeanul.ro .