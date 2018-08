Anul scolar incepe cu scoli in renovare, nefinalizate. Ce se va intampla cu elevii In mai 2017, tavanul Scolii 141 din Capitala s-a prabusit. Din fericire, niciun copil nu se afla in scoala in acel moment. "In jur de 10-15 noiembrie vom fi terminat cu procedurile si vom putea sa incepem cu demolarea. Sper ca intr-un interval de maximum un an si jumatate sa reconstruim o scoala moderna", spunea atunci primarul sectorului 5, Daniel Florea. Pana acum, insa, demolarea scolii nu a avut loc. Asa ca cei aproape 700 de elevi vor invata, si in acest an, la scoala 127, unde au fost relocati imediat dupa incident, in urma cu un an si jumatate. Alti ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de clasa a VIII-a, care nu au fost repartizați la nici o institutie de invatamant mai au o sansa. Ei se pot inscrie in invatamantul profesional-dual pentru a invata meseriile de mecanic auto si tinichigiu auto. Cele doua meserii pot fi invațate in cadrul Colegiului Tehnic „Constantin Brancuși”…

- ​​Elevii mai au mai puțin de o luna din vacanța mare: pe 10 septembrie se intorc la școala. Anul școlar 2018-2019 inseamna 34 de saptamani de cursuri, in care elevii fac școala 168 de ...

- Elevii romani revin mai devreme in bancile școlilor anul acesta. Anul școlar 2018-2019 incepe pe data de 10 septembrie, cu doua zile mai devreme decat in anul precedent. Soneria de intrat in clasele școlilor din Romania se va auzi mai devreme anul acesta. Cursurile anului scolar 2018-2019 incep luni,…

- STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2018-2019: Cursurile noului an școlar incep luni, 10 septembrie si se intind pe 168 de zile lucratoare, respectiv 34 de saptamani. Elevii iau vacanța de iarna in 22 decembrie, iar semestrul al doilea il incep in 11 februarie, potrivit Ministerului Educației Naționale. Anul scolar…

- Opt mii de elevi din familiile sarace vor primi cate 700 de lei pentru pregatirile de școala. Pentru asta, din bugetul municipal, au fost alocate 5,6 milioane de lei. Beneficiarii vor fi selectați de directorii instituțiilor de invațamant sau asistenții sociali, iar candidaturile vor fi…

- Mare tevatura s-a pornit, dupa ce prin redacțiile locale a ajuns un comunicat de presa, de la Societatea Academica din Romania, a Alinei Mungiu-Pippidi, in care se infiereaza cu argumentul drepturilor elevilor toata dascalimea de la Colegiul ”Gheorghe Cartianu” din Piatra Neamț. In esența, se imputa…

- Elevii din Romania merg ani buni la scoala fara sa invete mai nimic. Asta sustin expertii Bancii Mondiale, care au lansat, la Bucuresti, raportul privind Dezvoltarea Globala, ce are ca tema educatia. Prezent la eveniment, presedintele Klaus Iohannis a tras si el un semnal de alarma, vorbind despre analfabetismul…

- Absolventii clasei a VIII-a vor incheia anul scolar vineri, 8 iunie, cu o saptamana inaintea celorlalti elevi pentru ca acestia vor sustine, luni, prima proba scrisa a Evaluarii Nationale.Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educatiei, elevii care au terminat gimnaziul vor incheia,…