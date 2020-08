Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a dezvaluit care este adevaratul motiv pentru care s-a decis ca elevii sa fie obligați sa poarta masca de protecție atat in timpul orelor cat și in pauze.

- Vor fi sau nu obligați elevii sa poarte masca in timpul orelor? In timp ce premierul Orban și Ministrul Sanatații, Nelu Tataru spun vehement ca este necesara și obligatorie masca de protecție in salile de clasa, Institutul National de Sanatate Publica crede ca masca ar trebui pusa doar in pauze.

- Ludovic Orban prezinta masurile luate pentru combaterea pandemiei de coronavirus, dar si cele legate de organizarea alegerilor si inceperea anului scolar.Am inaintat presedintilor celor doua Camere un raport care urmareste masurile pe care le am luat si pe care continuam sa le luam, atat in privinta…

- Inceperea anului școlar la 15 septembrie și alegerile locale din 27 septembrie nu se amana. Autoritatile nu se gandesc in acest moment sa amane inceperea noului an scolar, nici a alegerilor locale, a anunțat sambata ministrul Sanatatii. Nelu Tatalu spune ca nu se va ajunge la este reinstituirea starii…

- Obligativitatea purtarii mastii sanitare in spatii inchise va ramane atat timp cat in Romania vor fi inregistrate noi cazuri de infectari cu COVID-19. Asa a anuntat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru.

- Medicii clujeni au luptat în prima linie împotriva COVID-19, autoritațile au luat masuri, iar Clujul a ajuns sa aiba un numar foarte mic de infectați. CITEȘTE ȘI: Clujul, la un pas de a învinge CORONAVIRUSUL: „Au fost masuri dure, dar iata ca au dat rezultate”…

- Elevii sunt obligati sa poarte masca de protectie pe durata examenelor nationale. Aceeasi regula se aplica si cand elevii vor merge la scoala pentru a face pregatire. In ordinul publicat in Monitorul...

- Nelu Tataru, ministrul Sanatatii a aprobat Ordinul privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta.