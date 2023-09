Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din invațamantul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei inmatriculati in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar inscrise in Registrul special al unitaților de invatamant preuniversitar care functioneaza dupa un curriculum strain, beneficiaza de gratuitate la serviciile publice…

- La Ghioroc au fost prezentate, sambata, noua gradinița cu program prelungit și afterschool-ul „Colț de rai", construite din fonduri europene! Proiectul a fost finanțat prin Programul AFIR, in urma unei competiții naționale, caștigata de Primaria Ghioroc in anul 2017, iar dotarile și amenajarea curții…

- A fost inaugurata o gradinița noua, moderna, dotata cu toate resursele necesare pentru a le oferi celor peste 120 de prichindei un mediu cald și primitor pentru a-și desfașura activitațile. Așadar, datorita unei investiții de aproximativ 3.200.000 de lei, cei mai mici locuitori ai satului vor incepe…

- A fost inaugurata astazi noua gradinița din satul Romanești, comuna Potlogi! Datorita unei investiții de aproximativ 3.200.000 de lei, cei mai mici locuitori ai satului vor incepe noul an școlar in Gradinița cu program normal ”Prichindel” cu 6 sali noi, dotate așa cum ar trebui sa fie toate instituțiile…

- Elevii care intra in clasa a V-a in toamna lui 2023 vor fi primii care vor da examen suplimentar de admitere la liceu, in vara lui 2027, potrivit legii educației pentru Invațamantul preuniversitar. Aceștia vor da Evaluarea Naționala la final de clasa a VIII-a, urmand ca liceele – care vor – sa organizeze…

- Un batran de 78 de ani, din comuna Salcioara, a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalul Județean de Urgența din Targoviște, dupa ce a fost lovit de o mașina. Barbatul, in timp ce se deplasa cu bicicleta, pe DN 71, in afara localitații Mircea Voda, a fost acroșat de un autoturism, condus de un…

- In aceasta dimineața, 13 august, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu victime, in afara localitații Mircea Voda. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat de 46 de ani, din municipiul București,…

- Pentru a veni in sprijinul contribuabililor care se confrunta cu dificultați financiare, administrația publica din Salcioara- primar Valentin Parvu, a promovat un proiect de hotarare prin care se inlesnește plata taxelor și impozitelor locale. Astfel, potrivit hotararii adoptate de Consiliul Local…