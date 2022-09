Anul şcolar 2022-2023: O singură medie la fiecare disciplină Noul an școlar vine cu o serie de schimbari. Ținand cont ca anul școlar va fi imparțit pe module și nu in semestre, mediile disciplinelor se vor incheia la final de an, in iunie 2023, prin media aritmetica a notelor obținute pe parcursul perioadelor de invațare. La o materie, un elev trebuie sa aiba minimum […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

