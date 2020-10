Anul școlar 2020-2021. Ce se întâmplă cu foarte mulți elevi din România. E oficial, anunțul Ministerului Explozia cazurilor de COVID-19 pune in dificultatea funcționarea in condiții de siguranța a sistemului de invațamant. Din pacate, la doar trei saptamani de la inceperea școlii, numarul infectarilor cu COVID-19 in randul elevilor a crescut considerabil, motiv de ingrijorare pentru autoritați. Decizia de ultim moment luata de Ministerul Educației In contextul actual al pandemiei de […] The post Anul școlar 2020-2021. Ce se intampla cu foarte mulți elevi din Romania. E oficial, anunțul Ministerului appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul coronavirus a luat cu asalt toata lumea, iar Romania se afla printre țarile cu cea mai mare incidența a deceselor. In cursul zilei de ieri, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un nou record de pacienți la Terapie Intensiva, dar și un record al deceselor, 73 la numar. In urma bilanțului nefericit,…

- "Saptamana aceasta vom analiza evoluțiile din fiecare țara și vom decide masuri. De asemenea, analizam posibilitatea de a utiliza și noi modalitatea de testare, adica sa inlocuim perioada de carantinare de 14 zile in cazul in care se efectueaza un test negativ. Suntem in discuții și in cursul acestei…

- Start in noul an școlar! Din pacate, unul marcat de pandemia COVID-19 și de #incompetența Guvernului #Orban 2! Romania se confrunta cu o situație dramatica, iar guvernanții nu au facut nimic pentru ca elevii și profesorii sa inceapa școala in siguranța! Domnilor guvernanți, au trecut mai…

- Vaccinul anti-COVID-19 este unul dintre cele mai așteptate antidoturi pentru virusul care a pus stapanire pe intreg mapamondul. Cele mai nerabdatoare, insa, sunt persoanele aflate in categoriile de risc, ale caror vieți se afla in pericol la orice pas. In cealalta tabara exista voci care nu sunt de…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat sambata, intr-o conferinta de presa, ca este imposibil ca Guvernul sa asigure masti pentru toti copiii si profesorii din Romania. Turcan a precizat ca vor exista in fiecare scoala din tara dezinfectanti si masti pentru copiii din familii sarace sau care isi uita…

- In mod cu totul și cu totul paradoxal, epidemia COVID 19 a fost recunoscuta și declarata oficial și in Romania, dupa cinci luni de la anunțul oficial al Organizației Mondiale a Sanatații. Masura a fost luata zilele trecute, dupa intrarea in vigoare a legii carantinarii și izolarii. Abia acum guvernul…

- Ziarul Unirea OFICIAL| CONTINUA CREȘTEREA INFECTARILOR CU COVID-19 IN ROMANIA! 1356 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 49.591 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, joi, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 30 iulie,…

- Inca un reprezentant al unei instituții publice din Romania a primit rezultat pozitiv la testul pentru depistarea noului coronavirus, ceea ce a dus la aplicarea unor masuri specifice, stabilite de autoritați in vederea gestionarii problemelor generate de acest virus. De aceasta data, depistarea unui…