Stiri pe aceeasi tema

- „Este o provocare pentru toți sa gasim raspunsuri corecte la intrebarile de care sunt preocupați tinerii și sa rezolvam problemele care influențeaza viitorul copiilor noștri.”- prof. Kiss Imre Aproximativ 33.000 de preșcolari și elevi din județ pașesc, astazi, in noul an școlar, alaturi de dascalii…

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe a anunțat ieri, prin intermediul unei postari de Facebook, ca ștrandul municipal va mai fi deschis publicului numai pana in data de 2 septembrie. Cu toate ca Administrația Naționala de Meteorologie și Hidrologie anunța și pentru prima saptamana a lunii septembrie…

- A șaptea ediție a taberei intitulata „Școala Naționala de Democrație” a debutat vineri, la Centrul de Agrement Padureni, reunind zeci de tineri din țara. Invitat special al evenimentului și cel care a dat startul atelierelor din acest an a fost profesorul Cristian Pirvulescu, politolog. Tabara este…

- Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe considera deosebit de importanta reducerea numarului cainilor vagabonzi pe teritoriul orașului, și din acest motiv incearca numeroase metode pentru a impiedica rata de reproducere a acestora. La solicitarea Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe, intre 16 și 17…

- „Nationalismul de care ma acuzati, nu este nimic altceva decat „limpezirea” si „stimularea” personalitatii creatoare, a increderii in propriile puteri si a constiintei de sine a fiecarui neam. Exista o „psihologie comunitara” si o „pedagogie nationala” a carei eludare este echivalenta cu iresponsabilitatea…

- Cinematograful „Arta by Cityplex” din Sfantu Gheorghe, care a ajuns la un an și jumatate de la inaugurare, a inregistrat, pana in prezent, peste 62.000 de vizitatori, au anunțat ieri, reprezentanții instituției. Peste 360 de filme au fost proiectate, iar cel mai urmarit a fost „Kincsem”, in regia lui…

- Interviu cu parintele Ioan Velimiroviciu, din Parohia Brețcu S-a nascut in Mediaș, dar viața l-a adus pe parintele Ioan Velimiroviciu in urma cu 36 de ani, in comuna covasneana Brețcu, o localitate cu incarcatura istorica. A slujit acolo din anul 1982 și pana in 1988, apoi in biserici din alte localitați…

- Galele Naționale de Folk „Spirit Romanesc”, Gheorgheni 21 – 24 iunie 2018, o scanteie care a facut din spiritul romanesc o valvataie dusa pana in inaltul cerului. Acolo unde și sufletele celor prezenți, artiști și spectatori, adulți și copii laolalta, s-au inalțat pentru a se uni cu Duhul lui Iancu,…