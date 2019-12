Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi seara, la bilantul primului mandat de sef al statului, ca actiunile sale de politica externa in acesti ani s-au axat pe cresterea rolului Romaniei in Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana, precum si pe extinderea si intarirea Parteneriatului strategic…

- Fostul ministru de Finanțe, Eugen Tedorovici, susține ca politica dusa de Guvernul PNL este una facuta ”pe genunchi” și se ajunge in situații penibile ca proiecte susținute de liberali in opoziție sa nu mai fie susținute de ei la guvernare.Citește și: Guvernul taie in carne vie: un val uriaș…

- 2019 ar putea fi declarat cel mai calduros an din istorie. Primele noua luni ale anului au iesit din toate tiparele. S-au inregistrat temperaturi anormale si au fost numeroase alerte de vreme extrema. Finalul de an este in acelasi ton. Iata, suntem cu o saptamana inaintea Craciunului si parca e primavara…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, miercuri seara, ca situatia lui Dan Barna este ”comica”, intrucat are dosar la DNA, desi a intrat in politica cu tema ”Fara penali in functii publice”. Ponta sustine ca Barna nu este pregatit pentru candidatura la Presedintie.

- Incredibil, dar adevarat! Ajuns la 39 de ani, Carlos Fernandes traverseaza o perioada dificila a vietii sale. Fostul portar al celor de la FCSB se teme de momentul in care va fi nevoit sa-si incheie cariera, iar din acest motiv a apelat la serviciile unui psiholog.

- Ne aflam intr-un moment de rascruce in politica romaneasca, precum și intr-o situație dezastruoasa pe plan economic, este avertismentul lansat luni dimineața de deputatul USR Claudiu Nasui, care face bilanțul guvernarii PSD.„Ce a luat și ce lasa in urma PSD? Ne aflam intr-un moment…

- Echipa naționala a Romaniei a caștigat primul meci din dubla din preliminariile pentru Campionatul European din 2020, contra Insulele Feroe, scor 3-0. Finalul nu a fost insa un pe deplin fericit pentru tricolori.Federația Romana de Fotbal a anunțat ca Vlad Chiricheș s-a accidentat și Cosmin…

- Prim-vicepresedintele Pro Romania Daniel Constantin a declarat, vineri, dupa consultarile cu seful statului Klaus Iohannis, ca formatiunea politica este favorabila ideii alegerilor anticipate, precizand ca si-a exprimat dorinta ca o nominalizare pentru viitorul prim-ministru sa fie facuta cat mai…