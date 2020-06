Incet, fara prea multe precautii, oamenii au inceput sa se comporte ca inainte de pandemie. Ies din case, intra in magazine, isi pun mastile mai mult de forma, nu prea pot pastra distanta sociala, dar in linii mari se poate spune ca si-au reluat vechile obiceiuri de a se deplasa dintr-un loc in altul fara sa fie neaparata nevoie. Pot fi vazuti zeci de oameni prin magazine care doar se uita, fara sa cumpere nimic. Cei mai multi sunt curiosi sa vada daca au crescut preturile. Vietati curioase din fire, oamenii ies din case doar ca sa vada daca si alti oameni au iesit din case. Printre sutele…