Stiri pe aceeasi tema

- Pentru credinciosii de rit/stil vechi, sarbatorile de iarna (Craciunul) incep in ziua de 7 ianuarie, motivul fiind acela ca in calendarul iulian (sau cel pe stil vechi) exista un decalaj de 13 zile fata de cel oficial, potrivit site-ului https://vesmintebisericesti.ro/. Vezi și: Liberalii…

- Anul Nou era sarbatorit de babilonieni inca de acum 6000 de ani, la prima luna noua de dupa solstitiu. Festivalul dura 11 zile, in fiecare zi desfasurandu-se diverse activitati. Apoi oamenii isi stabileau scopuri pentru noul an. In prezent, momentul trecerii in Anul Nou este sarbatorit in intreaga lume,…

- Este Ajunul Anului Nou si cu totii ne pregatim sa lasam in urma un an greu și sa intampinam Noul An cu incredere și speranța. Trecerea din anul 2020 in 2021 va fi probabil marcata de respectarea mai multor tradiții și superstiții ca niciodata, in speranta ca noul an va aduce cu el mai […]

- Tradiții și obiceiuri referitoare la noaptea de Revelion 2021 exista in toate culturile. Cum era de așteptat, acestea difera in funcție de regiune și țara, insa și varsta este un criteriu important.

- In fiecare an, creștinii ortodocși din intreaga lume, sarbatoresc Nașterea Domnului, sau Craciunul. Acesta are data fixa și se sarbatorește conform Calendarului Creștin Ortodox, in perioada 25-27 decembrie, ținand trei zile. In a doua zi de Craciun este sarbatorita Maica Domnului, cea care a nascut…

- Craciunul este considerat cel mai frumos moment al anului, iar gospodinele se pregatesc cu cele mai bune gustari pentru a stimula belșugul case. La țara, se fac cozonaci, turte și alte bunatațuri care se ofera colindatorilor de Craciun, toate treburile fiind încheiate…

- Ignat 2020: Traditii si obiceiuri de Ignat. Afla ce simbolizeaza ziua de 20 decembrie Sarbatoarea zilei de 20 Decembrie se numeste in popor Ignatul/Ignatul porcilor sau Inatoarea si este inchinata Sfantului Ignatie al Antiohiei si demonstreaza imbinarea practicilor pagane cu cele crestine. Ritualul…