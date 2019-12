Anul Nou nu este 2020 pentru toată lumea. Care sunt ţările care sărbătoresc intrarea în anul 109 sau pentru cine este abia anul 2 Spre exemplu, chinezii se pregatesc pe 25 ianuarie 2020 sa intre in anul 4718, care va fi totopdata Anul Sobolanului de Metal. Conform calendarului indian, in ceea ce pentru noi va fi 2020 se va face trecerea in anul 1941. Japonia va sarbatori trecerea in anul 2, Thailanda in 2563, Coreea de Nord in anul 109, in timp ce in Israel urmeaza anul 5.780. Totodata, Coreea de Nord are un alt reper, oamenii urmand calendarul Juche, care incepe din 1912, odata cu nașterea lui Kim Ir-sen, cel care a condus țara de la fondarea sa, in 1948, pana in 1994, cand acesta a decedat. Prin urmare, nord-coreenii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- În cea mai mare parte a lumii, anul care urmeaza este 2020, totuși în unele parți ale lumii cronologia are un fundament diferit de cel propus de papa Grigore XII în 1582, astfel ca, de exemplu, în Israel deja vine anul 5780, remarca platforma Matadornetwork, preluata de Mediafax.Jurnalistul…

- Țara din Europa in care nu exista cale ferata, iar casele sunt incalzite cu energie geotermala. Locuitorii nu au nume de familie și sunt printre cei mai deștepți pamanteni Islanda a devenit, in ultimii ani, una dintre cele mai cautate destinații de vacanța de pe Glob, in special pe timpul verii, cand…

- SEZONUL DE IARNA A INCEPUT. Anul acesta, ploaia de stele provocata de ultimul curent de meteori al anului, Urside, are perioada maxima de manifestare (5-10 meteori pe ora) in noaptea de 22/23 decembrie, continuand pana spre dimineata, potrivit calendarului astronomic al Organizatiei Mondiale de…

- A început sezonul de iarna 2019 și din punct de vedere astronomic. Google dedica un logo special în ziua de 22 decembrie 2019, practic prima zi de iarna. Ce înseamna astronomic solstițiul de iarna Iarna 2019-2020 a început și din punct de vedere astronomic.…

- Iarna 2019 2020 a inceput si din punct de vedere astronomic. Ca in fiecare an, desi sezonul de iarna calendaristic soseste inca de la 1 decembrie, inceputul iernii astronomice este marcat de un moment precis, cel al solstitiului de iarna.El este legat de miscarea anuala aparenta a Soarelui pe sfera…

- Solstitiul de iarna va avea loc anul acesta duminica, la ora 06.19, iar durata zilei va fi de 8 ore si 50 de minute, potrivit Observatorului Astronomic „Vasile Urseanu”. Solstitiului de iarna este legat de miscarea anuala aparenta a Soarelui pe sfera cereasca, ce reprezinta consecinta miscarii…

- In sensul strict al termenului originar, țarile fostei Indochine franceze sunt Cambodgia, Laos și Vietnam. Numai ca in prezent nu mai putem vorbim de colonii, ci de state libere și independente, deci denumirea potrivita a regiunii este Asia de Sud–Est Continentala. Pe langa amintitele trei teritorii…

- Ora de iarna este, de fapt, ora legala oficiala standard, legata de conceptul de ora astronomica, folosita in mod normal in majoritatea tarilor sau teritoriilor, in special in emisfera nordica, acoperind calendaristic, de cele mai multe ori, perioada cuprinsa intre lunile octombrie a unui an si aprilie…