Daniel Muresan Intotdeauna Anul Nou e prilej de bucurii, de petreceri, este perioada cand dorim celor apropiați sa aiba un an mai bun. Din pacate, avem ani tot mai rai, nicio urare nu se confirma, ramane doar o uzanța, un stereotip. Dupa cateva zile uitam de toate urarile și bucuriile, realitatea lovindu-ne din plin. Aceeași țara capușata de politicieni, plina de deznadejdi, disperari și ignoranța. La fiecare inceput de an ne imaginam ca urmatorul an va fi altfel. Anul trecut, cand pandemia era aproape pe sfarșite, nu ne puteam imagina…