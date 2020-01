Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Beijing a anuntat joi anularea popularelor festivitati programate cu ocazia Anului Nou Chinezesc, din cauza epidemiei virale care a ucis deja 17 persoane in China, potrivit presei de stat chineze, citata de AFP si DPA. Vacanta de Anul Nou Chinezesc incepe vineri si va dura o saptamana. Locuitorii…

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in urma noului virus respirator in China a ajuns la 17, potrivit confirmarilor oficiale. Organizatia Mondiala a Sanatatii se reuneste pentru a discuta pe marginea epidemiei cu noul virus, in contextul in care aproape 550 de oameni au contractat aceasta infectie.…

- Individul, a carui identitate nu a fost dezvaluita, nu vizitase niciuna dintre pietele de unde au emanat numeroase cazuri la Wuhan, in China, insa doar calatorise in regiune, a declarat Nancy Messonnier, directoarea centrului pentru maladii respiratorii din cadrul CDC, intr-o conferinta de presa…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie pentru China, in contextul in care in localitatea Wuhan exista un focar de pneumonie virala (coronavirus). Astfel, cetatenii romani sunt sfatuiti sa evite deplasarea in provincia Hubei.

- Noul virus misterios din China s-a extins la nivel mondial. Romania, printre tarile care ar putea fi afectate. Serviciile medicale din intreaga lume, inclusiv din Romania, sunt in alerta din cauza noului virus respirator identificat in China. In ultimele zile, numarul celor contaminati s-a triplat,…

- Victima este un barbat, de 69 de ani, care a fost spitalizat recent, pacientul prezentand o stare deficitara a functiei renale si probleme severe la mai multe organe interne, au anuntat surse medicale citate de Reuters. Pacientul a decedat pe data de 15 ianuarie. Pana acum, in Wuhan au fost…

- O turista care a ajuns in Thailanda a devenit prima persoana din afara Chinei diagnosticata cu noul virus, de tip pneumonie, care a infectat deja zeci de oameni. Femeia a fost pusa in carantina dupa aterizarea la Bangkok. Femeia este din Wuhan, estul Chinei, unde focarul a fost depistat in decembrie.O…

- Autoritatile din China au informat Organizatia Mondiala a Sanatatii in ultima zi a anului trecut ca au descoperit un nou tip de pneumonie in orasul Wuhan din provincia Hubei, ale carei cauze nu au fost depistate inca, anunța news.ro.Pana la 3 ianuarie 2020 au primit acest diagnostic 44 de…