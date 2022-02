Anul Nou Chinezesc 2022: Totul despre zodia Tigrului de Apă. Vezi dacă te încadrezi! Azi, de Anul Nou Chinezesc, s-a intrat in zodia Tigrului de Apa, inscrisa conform ciclului de 60 de ani in 1902, 1962, 2022. Expertii spun ca este vorba despre o zodie a spiritului creator, un simbol a puterii si monarhiei. Tinand seama de contextul global, de tensiunile geopolitice care ne marcheaza in aceasta perioada este foarte important de subliniat faptul ca acest tigru are ca ideograma un ac intins la maxim, e ca o sageata, si atunci acest tigru este un animal care poate speria pe altii. Este un moment in care nu trebuie sa ne jucam cu focul. Acest animal poate sa fie o pisica blanda, dar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

