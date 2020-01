Stiri pe aceeasi tema

- Thermoenergy Bacau a pus in funcțiune grupul de cogenerare cu ciclu combinat, care a inceput sa produca deja, atat energie termica, cat și energie electrica, a anunțat, miercuri, primarul Cosmin Necula. Din energia electrica vanduta, se vor recupera... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un altcontrol va incepe de miercuri la Spitalul Floreasca din Capitala,dupa decesul pacientei arse pe masa de operație. „Trebuie savedem amploarea acestei nereguli” a spus Nelu Tataru, secretar destat in Ministerul Sanatații, in emisiunea Adriana Nedelea LAFIX.Dupa primele concluzii ale Corpului de…

- Miercuri spre joi noaptea, la doar 65 de ani, poetul George Mihalcea s a stins din viata.Cu doar cateva ore inainte sa moara, acesta a transmis urmatorul mesaj pe Facebook:"Sfantul Vasile cel Mare... Sarbatoriti cu pace si bucurie, atat voi, purtatorii numelui sau, cat si cei care va simtiti apartinatori…

- otrivit calendarului chinezesc, anul 2020, care va decurge sub semnul Șobolanului de Metal, promite mult noroc celor care vor incerca sa-și atinga scopul prin metode oneste. Urmeaza anul 2020, iar omenirea este gata sa pașeasca intr-o noua perioada istorica. Potrivi calendarului oriental,…

- Loteria Romana organizeaza marți, 31 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, Loteria Romana va organiza doua trageri: o tragere principala și o tragere suplimentara. Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana va suplimenta fondul de…

- Luni, 30 decembrie, cu doua zile inainte de Anul Nou, președintele liberalilor argeșeni, Adrian Miuțescu, anunța o conferința de presa extraordinara. La care nu va veni singur, ci insoțit de prorectorul Emanuel Soare de la Universitatea Pitesti. Ce sa fie, ce sa fie? E foarte posibil ca Miuțescu sa…

- ​Cu toate ca în ultimii ani au fost facute progrese majore, România continua sa fie o țara în care numerarul primeaza. Principala bariera în calea adopției și utilizarii de carduri este teama de a fi victima a fraudei. Revolut face o analiza a ecosistemului românesc de…

