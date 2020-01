Stiri pe aceeasi tema

- In China se numește Chunjie sau Festivalul Primaverii și incepe pe 25 ianuarie: Anul Nou Chinezesc! “Este un an bun pentru a acumula bani, pentru dezvoltarea oricarei afaceri legate de metale. In același timp, elementul Metal corespunde in medicina chineza plamanilor. Astfel, nu e o coincidența faptul…

- Noul An Chinezesc e sarbatorit pana și la gradina zoologica din Londra. Sambata incepe Anul Șobolanului de Metal și aceste rozatoare beneficiaza de tratament special din partea ingrijitorilor, acum. Mai ales cele din subspecii rare, aflate pe cale de dispariție.

- Anul Nou Chinezesc debuteaza pe 26 ianuarie si, potrivit previziunilor astrale, se arata plin de succese si de reusite pe toate planurile. 2020 in astrologia chinezeasca este anul Sobolanului de Metal, ceea ce presupune decizii importante si noi oportunitati pentru fiecare.

- Șobolanul este cunoscut in zodiacul chinezesc ca fiind curios, subtil și plin de resurse. Șobolanul este și primul semn zodiacal și, prin urmare, anul Șobolanului este un an al noilor inceputuri.

- Anul Sobolanului de Metal va fi unul puternic, prosper si norocos pentru aproape toate semnele zodiacale. Majoritatea va demonstra hotarare in implinirea scopurilor, aspiratiilor si chiar a pasiunilor. Este un an foarte bun pentru a crea noi lucruri, noi afaceri, noi proiecte si a evolua. Insa acestea…

- [caption id="attachment_48483" align="alignleft" width="300"] Foto: eastrolog.ro[/caption] Anul 2020 se anunta a fi un an prosper pentru multi nativi din zodiac. Atat pe plan sentimental, cat si pe plan social si profesional, lucrurile par sa se aseze de la sine si, deși vor putea iesi in cale mici…

- Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice. Anul…

- Oamenii nu sunt mari amatori ai tranzitului Mercur retrograd, desi ele sunt dese anual si ar trebui sa ne obisnuim cu ele pentru ca ofera mari oportunitati de crestere personala. Ne bucuram ca vom reveni la normal si totul va fi mult mai usor cu comunicarea, gandirea, calatoriile, vom scapa de unele…