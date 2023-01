Doua seisme, de mici „dimensiuni” s-au inregistrat in dimineata primei zile a anului 2023. Duminica, 1 ianuarie, specialiștii seismologi au anunțat producerea a doua cutremure, unul in obișnuita zona a Vrancei, iar celalalt in vestul țarii in judetul Timis. Un cutremur cu epicentrul in zona Vrancea a avut loc duminica dimineata, 1 ianuarie, conform Institutului ... The post Anul nou a venit si cu doua cutremure. Unul in Vrancea, altul in Timis appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .