ANUL NOU 2020. Ce NU trebuie să faci pe 1 ianuarie. Dacă vei face acest LUCRU pe care mulţi dintre noi îl fac vei alunga DRAGOSTEA ANUL NOU 2020. SUPERSTITII 1 IANUARIE Nu lenevi! In PRIMA ZI din 2020 trebuie sa fii energic, sa nu stai locului o clipa. Se stie ca o minte sanatoasa incape numai intr-un corp sanatos, iar ca sa o antrenezi trebuie sa ai activitate. Cei ce lenevesc in prima zi din an, vor avea parte numai de nereusite. Iesi din pat si din casa cu piciorul drept, la propriu! Se spune ca daca incepi ziua de 1 ianuarie cu stangul, o vei duce asa tot anul. Copiii nascuti pe 1 ianuarie au parte de tot ce isi doresc in viata si nu sunt la fel de bolnaviciosi ca ceilalti, spun batranii. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația ”Om pe munte” și-a propus ca dupa Sarbatorile de iarna sa stranga de la oameni cați mai mulți brazi de Craciun, care au fost achiziționați la ghiveci. Brazii donați vor fi plantați in zona satului Drumul Carului, comuna Moeciu, județul Brașov, și vor face parte din programul ”Pe Coasta!” demarat…

- Un accident mortal a avut loc azi-dimineața, in jurul orei 10, pe un drum din județul Cluj. Din primele informații, un tanar in varsta de 16 ani a condus un autovehicul pe direcția sat Padureni – strada Oașului și pe fondul neadaptarii vitezei in curba, a pierdut controlul vehiculului și a intrat intr-un…

- 5 oameni au ajuns la spital din cauza ca au incercat sa obțina cadouri gratuite. Sute de baloane, cu surprize inauntru, au fost pregatite la un mall de langa Sydney, Australia. Dar momentul publicitar s-a sfarșit prost. Oamenii s-au calcat in picioare, potrivit TVR.In baloanele aurii, argintii…

- 1. Krampus (foto) este un monstru demonic cu coarne si limba lunga care ii viziteaza pe copiii din Austria, Slovenia, Croatia si din Italia atunci cand nu sunt cuminti. Krampus taraste cateva lanturi dupa el si le zambeste celor mici cu rautate. El poarta si o nuia din mesteacan cu care biciuieste copiii…

- Actrița americana Jennifer Aniston l-a invitat, in weekend, pe primul ei soț, Brad Pitt, de care a divorțat in 2005, la petrecerea ei anuala de impodobire a bradului de Craciun, arata revista People, potrivit Mediafax.Actrița, in varsta de 50 de ani, a ținut sambata petrecerea anuala de impodobire…

- Globulete stralucitoare, brazi impodobiti, aparate de fotografiat... si multi copii! Cum credeti ca s-a descurcat Mirela Vaida la sedinta foto de Craciun cu toti cei 3 prichindei ai ei, plus sotul? Oare au incaput toti in cadru? Va avertizam ca imaginile sunt delicioase.

- Conform tradiției, Bradul de Cracin se aprinde la Mioveni in seara de 5 Decembrie, in ajun de Sfantul Nicolae. Momentul marcheaza și startul celei de-a patra ediții a ”Targului de Craciun” din Mioveni. Copiii stranși in jurul bradului aprins vor avea parte de surprize dulci din partea Moșului, care…

- Oamenii sunt obișnuiți sa arunce diverse piese de mobila, electronice sau electrocasnice atunci acestea se strica. In acest caz, trebuie cumparate altele pentru a le inlocui pe cele vechi, ceea ce inseamna costuri destul de ridicate. Totuși, unele... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.