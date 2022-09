Stiri pe aceeasi tema

- Elevii și copiii de gradinița vor incepe anul scolar 2022-2023 , luni 5 septembrie. Este pentru prima data cand școala incepe atat de repede, in luna septembrie. Potrivit calendarului oficial transmis de Ministerul Educatiei , anul școlar 2022-2023 incepe in data 5 septembrie 2022 și se incheie pe 31…

- Anul scolar 2022-2023 vine cu multe schimbari, in ceea ce priveste module de invatare. Este vorba de teze care nu mai sunt obligatorii si va fi o singura medie anuala sau imposibilitatea exmatricularii elevilor. In aceasta vara au fost lansate in dezbatere publica cele doua noi legi ale Educatiei,…

- Anul școlar 2022-2023 incepe din 5 septembrie, intr-o structura diferita fața de ce a fost pana acum. In loc de trimestre sau semestre, elevii vor avea module de cursuri și mai multe vacanțe. Alte noutați se refera la reguli in școli, teze care nu vor mai fi obligatorii, se va incheia o singura medie…

- Anul școlar 2022-2023 va incepe pe 5 septembrie, mai devreme ca altadata. Este primul din istoria Romaniei care va fi structurat pe cinci module! Doar anul universitar ramane neschimbat. Pe langa calendarul modificat ca structura, s-au schimbat și multe reguli, atat in cazul profesorilor cat și al elevilor.…

- Scoala incepe in mai putin de o luna. Noul an „modular", primul din istoria educatiei romanesti, va incepe pe data de 5 septembrie. Care sunt principalele modificari din anul scolar 2022-2023? Elevii si copiii de gradinita incep cursurile pe o durata de 36 de saptamani. Organizarea anului scolar pe…

- In mai puțin de o luna, toți elevii și copiii de gradinița din Romania vor incepe un nou an școlar, primul din istoria Romaniei care va fi structurat pe cinci module. Calendarul anului școlar 2022-2023 a suferit multe modificari ca structura, dar s-au schimbat și regulile in cazul profesorilor și elevilor.…

- Elevii și copiii de gradinița incep cursurile sau activitațile din anul școlar 2022-2023 pe data de 5 septembrie, potrivit ordinului publicat in Monitorul Oficial din luna aprilie. Este primul an școlar organizat pe module, din istoria școlii de la noi, asta in timp ce pentru anul universitar nu se…

- Calendarul anului scolar 2022-2023 a fost aprobat de Ministerul Educatiei pe data de 31 martie 2022, prin ordinul 3.505, iar organizarea acestuia este pe module, fiind eliminata denumirea de „semestre" si impartirea anului scolar introdusa din anul 1998. Sunt 5 module, despartite de 5 vacante. Structura…