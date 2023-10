Stiri pe aceeasi tema

- Replici acide intre USR și AUR. Liderii celor doua partide și-au aratat iubirea pe care și-o poarta, public. Intr-o postare pe Facebook in care Catalin Drula anunța ca USR va ataca la Curtea Constituționala legea asumata de guvernul Ciolacu privind majorarea taxelor, Simion a scris un comentariu la…

- Trei ziariste ruse cunoscute pentru pozitiile lor impotriva autoritatilor de la Moscova au fost otravite in Germania, Cehia si Georgia, potrivit unei investigatii a presei ruse de opozitie The Insider, preluata de saptamanalul german Der Spiegel. The Insider este o publicatie rusa de investigatie afiliata…

- Liderul Grupului Wagner va fi asasinat sau va conduce o noua lovitura de stat impotriva Kremlinului in urmatoarele șase luni, potrivit unui jurnalist de investigații de la Bellingcat care a prezis la inceputul anului ca Prigojin va intoarce armele impotriva lui Putin. Christo Grozev a spus ca nu a fost…

- Moscova a promis represalii, dupa ce dronele ucrainene au lovit vineri un petrolier rusesc in Marea Neagra, in apropiere de Crimeea, acesta fiind al doilea atac pe mare cu drone intr-o singura zi, potrivit AP. Moscova a condamnat ferm ceea ce considera a fi un „atac terorist” ucrainean asupra unei nave…

- Saptamana trecuta, Sankt Petersburgul a gazduit Forumul Economic și Umanitar Rusia-Africa. Pentru Kremlin a fost inainte de toate o modalitate de a demonstra ca Rusia nu este un stat izolat, in ciuda sancțiunilor occidentale.Deși mai puține delegații din Africa au venit la forum decat ultimul forumul…

- Aderarea Ucrainei la NATO va duce imediat la declansarea celui de-al treilea razboi mondial deoarece ar insemna ca alianta nord-atlantica este in razboi cu Rusia, a declarat vineri la postul public de radio premierul ungar Viktor Orban, transmite agenția MTI, citata de Agerpres. „Daca am face ceea ce…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus ca țara sa va considera eventualele livrari de F-16 in Ucraina drept o „amenințare a Occidentului in sfera nucleara”, potrivit Ansa.it. „Am informat puterile nucleare – SUA, Marea Britanie și Franța – ca Rusia nu poate ignora capacitatea acestor avioane…

- Toți liderii reuniți la Summitul NATO de la Vilnius au ras și s-au imbrațișat cu zambete largi la poza de grup de la finalul reuniunii. Președintele Klaus Iohannis a zambit și el, larg, mai ales ca era așezat in primul rand, langa pereșdintele Franței, Emmanuel Macron. Volodimir Zelenski a avut cea…