- FC Argeș a invins-o pe Dinamo, scor 4-2, in manșa secunda a barajului de promovare/menținere in Superliga, dar, datorita victoriei din tur, 6-1, „cainii” revin in Liga 1 dupa un an. Dinamo a stat numai un an in B. In ciuda problemelor financiare majore cu care s-au confruntat, „cainii” au revenit fantastic…

- FC Arges - Dinamo, meci contand pentru mansa a doua a barajului de mentinere / promovare in SuperLiga, este programat, sambata, 3 iunie, de la ora 21:00, pe Stadionul Orasenesc din Mioveni, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Sambata și duminica de la ora 21:00 vor avea loc meciurile retur ale barajelor de menținere/promovare in Liga 1. Comisia Centrala a Arbitrilor a decis cine va conduce aceste partide: Sebastian Colțescu a fost delegat la FC Argeș - Dinamo, in timp ce Radu Petrescu va merge la UTA Arad - Gloria Buzau…

- Dinamo este la un pas de Liga 1, dupa 6-1 in tur cu FC Argeș. Iar fanii vor lua cu asalt stadionul de la Mioveni. FC Argeș - Dinamo are loc sambata, 3 iunie, de la ora 21:00, la Mioveni. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1 Formația alb-roșie…

- Meciul Beitar Ierusalim - Maccabi Netanya 3-0 s-a terminat cu incidente grave pe arena „Sammy Ofer” din Haifa, unde suporterii caștigatoarei trofeului au patruns pe gazon, au aruncat cu torțe, fumigene și pertarde, au furat o parte dintre medalii și au dat foc unei porți. Un nou scandal in fotbalul…

- Oțelul a caștigat partida cu Unirea Dej, 1-0, și a promovat in Liga 1, revenind in primul eșalon dupa 8 ani. Ajunsa chiar și in Liga 3, Oțtelul a promovat in Liga 1 dupa ce in vara lui 2022 reușea promovarea in Liga 2. Fiesta la Galați dupa promovarea Oțelului In tribunele stadionului din Galați, 10.000…

- Fanii lui Frosinone au invadat terenul la sfarsitul meciului Frosinone – Reggina 3-1. Echipa romanului Daniel Boloca a obtinut promovarea in Serie A. Meciul a fost transmis LIVE exclusiv in AntenaPLAY si LIVE VIDEO pe AS.ro. Daniel Boloca a jucat tot meciul in Frosinone – Reggina 3-1. Romanul va evolua…

- Fanii CSA Steaua primesc o noua veste buna. Federația Romana de Fotbal a anunțat ca echipa care se afla in acest moment pe locul doi in Liga a doua ar putea sa primeasca dreptul de a promova, inca din acest sezon, daca in Parlament se va schimba Legea Sportului. Gigi Becali contesta vehement aceste…