- Deputatul PSD Daniel Ghița șterge pe jos cu președintele Klaus Iohannis, dupa ce șeful statului a anunțat ca Romania nu va boicota Austria. Ghița spune ca Iohannis a susținut Austria cu toata puterea sa și ca președintele nu e in masura sa le dicteze romanilor daca sa boicoteze sau nu Austria.…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, considera ca votul dat in Consiliul JAI de Austria si Olanda impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen este "o nedreptate" la adresa tarii noastre, Austria avand "o pozitie ostila" fata de Romania.

- Parlamentul a adoptat proiectul noului Codul electoral al Republicii Moldova in lectura a II-a, cu votul a 55 de deputați din cadrul fracțiunii parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate. Vicepreședintele Parlamentului Vlad Batrincea a declarat ca BCS nu va participa la procedura. „A fost o …

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie nu a primit in mod oficial de la ENEL nici o notificare in sensul intentiei de vanzare a unor active ale companiei, asa cum prevede legislatia nationala. Presedintele ANRE, Dumitru Chirita, spune ca acest gen de situatie nu inseamna iesirea din piata…

- Twiter raspandeste minciuni la nivel global, zice presedintele Joe Biden. Fostul presedinte Donald Trump spunea la fel. In realitate intreaga retea de socializare reprezinta o platforma universala de raspandire de minciuni, de informatii false, de zvonuri. Daca in Statele Unite, acolo unde isi au sediile…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca plafonarea la 9,4% a pensiilor va fi eliminata din PNRR, in condițiile in care nu exista un astfel de plafon pentru nicio alta țara din Europa. El a mai spus ca vrea sa redirecționeze 2 miliarde de euro din alte capitole pentru irigații, in condițiile in care…

- Scriitorul și filosoful Gabriel Liiceanu a declarat pentru Libertatea ca a fost „enorm de indignat” dupa ce a citit articolul din PressOne al jurnalistei Emilia Șercan care dezvaluie plagiatul ministrului Sorin Cimpeanu. „E foarte grav ce se intampla. Intr-o societate sanatoasa, intr-o democrație matura,…

- Luni, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut o intrevedere, alaturi de premierul Romaniei, cu delegația Guvernului Japoniei, condusa de prim-ministrul nipon, Fumio Kishida. Romania și Japonia au datoria sa continue toate proiectele incepute atat pe plan politic, cat și economic. Acesta este mesajul…