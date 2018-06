Anul agricol 2018, un an cu probleme pentru culturile tradiționale Seceta din ultima perioada da peste cap planurile fermierilor. Mai mult decat atat, ultima prognoza realizata de Comisia Europeana indica productii slabe pentru Romania la principalele culturi agricole comparativ cu 2017. Iar prognoza europeana a fost data publicitații intr-un moment in care nu se știe exact care vor fi efectele secetei pentru anul agricol 2018. Rapita, cu randamente „Vremea calduroasa din ultimele saptamani ne face sa credem ca recoltarea rapiței de anul acesta va avea loc mai repede decat in mod obișnuit. Speram insa ca temperaturile mult mai mari sa nu afecteze acest produs… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului sa accelereze publicarea HG privind restituirea supraaccizei, in conditiile in care cresterea barilului de petrol pune presiune pe transportatorii rutieri, se arata intr-un comunicat al UNTRR, remis miercuri AGERPRES.…

- Cele mai mari cresteri ale costurilor fortei de munca au avut loc în România. În prima parte a acestui an, cresterea a fost de 12,7%. Cresteri mari ale costurilor au mai avut loc si în Letonia (11,2%), Ungaria (10,3%), Republica Cheha (9%) si Slovacia (8,5%). Cele mai…

- In randul statelor membre, lucrul in regim part-time este cel mai popular in Olanda, unde jumatate (49,8%) din toate persoanele angajate cu varsta intre 15 si 64 de ani lucrau in regim part-time. Alte state membre UE unde munca in regim part-time este frecventa sunt: Austria (27,9%), Germania (26,9%),…

- Intr-o analiza publicata in Forbes la inceputul lunii octombrie 2017, analistul John Mauldin a avertizat ca Europa trebuie sa se aștepte la o ”furtuna a pensiilor”. John Mauldin este analist economic, autor de cărți publicate de New York Times, colaborator la CNBC și Bloomberg…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.212 locuri de munca, cele mai multe in Germania, Olanda si Polonia, conform unui comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit datelor…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.270 locuri de munca, cele mai multe in Germania, Malta si Olanda. Potrivit datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă…

- Datele a peste 112.000 de utilizatori Facebook din Romania probabil au fost accesate ilegal de compania de consultanta Cambridge Analytica, anunta reteaua de socializare online. Un purtator de cuvant al companiei Facebook a declarat pentru agentia de presa Mediafax ca, in total, probabil sunt afectate…

- Un purtator de cuvant al companiei Facebook a declarat ca, in total, probabil sunt afectate 11.421 de persoane, respectiv 78 de utilizatori care au instalat aplicatia unui sondaj online si 112.343 de persoane din listele de “prieteni”. Datele a 2,7 de milioane de utilizatori Facebook…