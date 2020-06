Stiri pe aceeasi tema

- Dragi absolvenți, Stimați colegi și parinți, In 2020 incheiem un an școlar care, in a doua parte a lui, s-a desfașurat in condiții speciale, condiții care nu ne permit sa organizam festivitatea „Ultimul clopoțel” in mod tradițional. In fiecare an ne-am adunat cu toții in curtea școlii și am sarbatorit…

- Parterul și etajele 4 și 5 vor servi, in curand, drept spații destinate spitalizarii pacienților infectați cu noul coronavirus. “Pandemia e departe de a se fi incheiat și cred ca investiția realizata la SM, in urma parteneriatului dintre Consiliul Județean și Consiliul Local, iși va dovedi utilitatea…

- Trece pandemia și incepe campania electorala. Parkingul de pe strada Primaverii numarul 20, din Cluj-Napoca, va fi inaugurat in luna iulie. Potrivit Autoritații Electorale Permanente, alegerile locale ar putea avea loc in luna septembrie. In iulie, la momentul inaugurarii, primarul Emil Boc se va afla…

- Guvernul Noii Zeelande s-a reunit joi intr-o videoconferinta, pentru a discuta despre o posibila "bula trans-Tamaniana", ce ar fi presupus o mai libera circulatie intre Australia si Noua Zeelanda, fara perioade de carantina. Totusi, deschiderea va ramane intre cele doua tari, iar Jacinda Ardern spune…

- ​Autoritațile au decis blocarea accesului din internet la site-urile romania-veche.ro și justitiarul.ro din cauza informațiilor false pe tema pandemiei de coronavirus. Potrivit analizei Grupului de Comunicare Strategica, informațiile de pe romania-veche .ro nu erau susținute de argumente științifice,…

- Pandemia de coronavirus cu care se confrunta intreaga planeta a afectat chiar și prognozarea evenimentelor climatologice. Astel, datele necesare pentru realizarea unei prognoze, scad semnificativ.

- Pandemia de COVID-19 "ameninta intreaga omenire", a declarat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, lansand un "Plan de raspuns umanitar global", care se va intinde pana in decembrie, insotit de un apel la donatii in valoare de doua miliarde de dolari, relateaza AFP si dpa.Obiectivul…

- Fostul international galez James Hook (Ospreys) admite ca ar fi putut juca ultimul meci al carierei ca urmare a impactului pandemiei de coronavirus asupra sportului, potrivit Agerpres.Hook (34 ani), care in 2009 a fost component al selectionatei Leilor britanici si irlandezi, spune ca oricum…