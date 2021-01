Anul acesta se vor acorda pensionarilor aproape 60.000 de bilete de tratament balnear

Stiri pe aceeasi tema

- In 2021 se vor acorda 59.926 de bilete de tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii in unitatile de tratament balnear, proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice, conform unui proiect al Ministerului Muncii, scrie hotnews . Pensionarii care sufera de invaliditate primesc gratuit, in cadrul…

- Pensionarii care sufera de invaliditate primesc gratuit, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurarilor sociale, bilete de tratament balnear (conf. Legii 263/2010 – pot beneficia cu suportarea de catre beneficiar a unei contribuții banești și asigurații…

- Baza de tratament si serviciile oferite de Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca vor fi imbunatatite cu fonduri europene, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) remis marti de AGERPRES. Ministrul Muncii, Raluca…

- Legea care definește termenul de „antițiganism” drept „percepția referitoare la romi exprimata ca ura impotriva acestora” și care reglementeaza pedepsele pentru atitudinea anti-roma, ce pot ajunge pana la 10 ani de inchisoare, a fost promulgata luni de catre președintele Klaus Iohannis. Potrivit Administrației…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat, ieri, ca in luna ianuarie, cel mai probabil, Guvernul va finaliza proiectul de buget si il va transmite la Parlament. „Inainte de aprobarea legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat este necesara…

- Camera Deputatilor a adoptat tacit, marti, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, initiata de deputatii PNL Catalin Predoiu, Gabriel Andronache si Cristina Traila. Termenul pentru dezbatere si vot final a fost depasit in 12…

- Indiferent de care este nivelul restricțiilor, oamenii care au programat ceva de sarbatorit, sarbatoresc. Ieri, 14 noiembrie, polițiștii din județul Vaslui au intrerupt doua botezuri organizate in curtea unor imobile in comunele Tacuța și Solești. Organizatorii celor doua evenimente si participantii…

- Senatorii au adoptat noua lege a informațiilor publice, prin care obliga instituțiile sa transmita raspunsurile in format electronic, fara cost suplimentar, și sa afișeze un registru public electronic al solicitarilor. Conform expunerii de motive, noile modificari aduse legii 544/ 2001 privind liberul…